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Леонид Слуцкий предложил Думе лишать артистов званий за «неприемлемое поведение»

Глава ЛДПР Слуцкий предложил лишать званий артистов за неприемлемое поведение

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Государственной думе лишать певцов и актеров званий народного или заслуженного артиста за «непонятное» и «неприемлемое» поведение. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий желает ввести законопроект, который лишал бы артистов званий за «неприемлемое поведение». Он заявил, что сейчас в шоу-бизнесе очень много «незаурядных» личностей, чья жизнь идет «совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры». По мнению депутата, такие артисты недостойны своих регалий.

«Сегодня, когда страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой, все это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками», — заявил Слуцкий.

Слуцкий уверен, что государство должно поддерживать тех, кто «действительно составляет соль российской культуры».

20 декабря прошла «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Филиппа Киркорова убрали из списка гостей «Золотого граммофона».

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