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Продюсер признался, что Киркоров залезал в кредиты ради шоу

Продюсер Лавров заявил, что Киркоров брал кредиты на создание своих шоу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Лавров уверен, что у певца Филиппа Киркорова не так много денег, как многие считают. Его слова передает «Царьград».

«Он всегда жил одним днем. Особенно когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. <...> Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», — заявил Лавров.

Продюсер также назвал Киркорова артистом, который всегда заботился о своем зрителе. Он вспомнил, как певец мог отказаться от проведения концерта из-за невыполнения организатором всех его требований. По словам продюсера, это говорит о том, что певец хотел, чтобы даже зрители «из глубинки могли насладиться его шоу в полном объеме».

Накануне стало известно, что Киркорова убрали с афиши премии «Золотой граммофон». В прошлом году Киркоров был ведущим «Золотого граммофона» и планировал вернуться в этом году, но после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой артиста убрали с плаката. В окончательном списке гостей Киркорова также нет.

Ранее звезда «Папиных дочек» заявил о необходимости патриотического кино.

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