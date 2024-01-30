Ирина Безрукова вспомнила о неприятной сцене с поцелуем на съемках

Актриса Ирина Безрукова рассказала в беседе с изданием «Известия», что у нее случился неприятный инцидент на съемках сцены с поцелуем.

Безрукова заявила, что ее партнер по сцене пришел после недельного злоупотребления алкоголем. Артистка вспомнила, как от коллеги «разило перегаром» на расстоянии 1,5 м. Она уточнила, что актер не желал ничего плохого. Более того, по словам звезды, партнер не понимал, какая сцена снимается. Безрукова не стала раскрывать имя коллеги.

«Когда я ему сказала: «Дорогой, ты меня так не уважаешь, что ли? Почему ты пришел в таком состоянии? У нас сцена с поцелуем», — он говорит: «Разве сегодня?» Побежал купил жевательных резинок, засунул целую пачку в рот, чистил зубы, извинялся, но совсем убрать перегар не удалось. Сцена у нас была в такси. И вот когда он сел в такси, пока готовились операторы, все стекла запотели», — вспомнила актриса.

Как отметила Безрукова, сцену удалось снять с двух дублей. Актриса призналась, что ей было непросто в тот момент.

В декабре Ирина Безрукова заявила об отсутствии сильных и заботливых мужчин.

Ранее стало известно, во сколько гонорар Петрова превосходит его коллег.