Люся Чеботина назвала ерундой слух о спонсировании ее карьеры

Певица Люся Чеботина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухам, что кто-то спонсирует ее карьеру.

Чеботина призналась, что ей надоело слушать подобную «ерунду» про себя. Артистка отметила, что сама пишет музыку и тексты к своим песням. Она также самостоятельно оплачивает работу саунд-продюсеров, сведение, мастеринг и создание обложек к трекам.

По словам Чеботиной, она часто слышит, что в ее альбом «The end», в частности в песню «Солнце Монако», вложены огромные деньги, однако это не так.

«Вложены мои деньги, как и во все другие мои песни и альбомы. И сумма, кстати, в Монако вложена небольшая. Клип «Солнце Монако» тоже я оплачивала сама, как и все остальные клипы до и после, а также большинство из них я режиссирую», — заявила исполнительница.

Чеботина также опровергла, что когда-либо находилась на содержании у мужчин. Она уверила, что всегда жила за свой счет.

«У меня никогда не было лейбла, продюсера или спонсора. Я всегда работала и работаю с компаниями исключительно только на дистрибьюции, и авансы я тоже не беру, это принцип! И слухи про то, что моим продвижением занималось «Русское радио», мне надоели, это неправда», — рассказала певица.

Чеботина отметила, что изначально ее песни даже не хотели брать на «Русское радио», потому что они были «не формат».

Чеботина поблагодарила свою команду и других людей, с которыми работает, за поддержку и помощь. Она заявила, что не даст обесценивать их и свой труд.

«Это история про любовь к своему делу, тяжелый труд и мечту, а не про вложенные деньги и связи. Прости, но правда, надоело», — заключила артистка.

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