Ольга Орлова рассказала о ковиде во время беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переболела COVID-19 во время второй беременности.

Орлова отметила, что три раза болела, находясь в положении. У артистки также был грипп.

Одна из поклонниц поделилась с Орловой своими переживаниями во время беременности. Она рассказала, что заболела, поэтому сильно беспокоится за своего будущего ребенка.

«Пила препараты, которые можно беременным и все супер! Не волнуйтесь, плацента защищает малыша внутри», — отметила певица.

6 февраля 2023 года Орлова стала матерью во второй раз. У нее появилась на свет дочь Анна от бизнесмена Валерия. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга телеведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У певицы также есть 22-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

В ноябре Орлова призналась, что хочет стать матерью в третий раз. Певица рассказала, что в последнее время все чаще думает завести еще одного ребенка. На такие мысли ее сподвигла дочь Анна.

Ранее Бородина ответила, почему позволяет себе ругаться матом при детях.