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Путин оценил вклад «Мосфильма» в российскую культуру

Путин: новое поколение «Мосфильма» достойно служит культуре России

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Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме к коллективу и ветеранам киноконцерна «Мосфильм» по случаю 100-летнего юбилея киностудии отметил, что нынешнее поколение достойно служит российской культуре. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что руководство «Мосфильма» бережно хранит и развивает традиции предшественников, реализует новаторские идеи и замыслы, достойно служит культуре России.

Российский лидер подчеркнул, что «Мосфильм» по праву гордится своей богатой историей, личностями и творческими успехами выдающихся актеров и режиссеров, а также операторов и художников, которые своим трудом задавали высочайшую планку мастерства, создавали фильмы-шедевры мирового масштаба.

Президент пожелал всем успехов и всего самого доброго.

Киноконцерн «Мосфильм» основан 30 января 1924 года. В тот день состоялась премьера авиационной драмы «На крыльях ввысь» Бориса Михина — первого фильма, снятого на кинофабрике.

Ранее Путин заявил, что родился и вырос в Эрмитаже.

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