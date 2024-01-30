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Россиян из состава «Би-2» депортируют в Израиль

Shot: музыкантов «Би-2» из России не депортируют в РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыканты из группы «Би-2», имеющие российский паспорт, не вернутся в Россию, даже если влетели в Таиланд по нему. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание уточняет, что МИД Израиля заручился поддержкой посольств США, Германии и Австралии в Таиланде и добился того, что в Израиль в обход миграционных правил пустят и россиян.

Известно, что артисты уже купили билеты на сегодняшний рейс в Тель-Авив. При этом один из фронтменов Александр Уман (Шура Би-2), предварительно, отправится в Австралию, а еще у одного артиста есть американский паспорт.

СК и Генпрокуратуру попросили возбудить дело против участников «Би-2». Партия ветеранов России направила в СК и Генпрокуратуру письма с просьбой возбудить уголовное дело против участников группы «Би-2», рассказал основатель и председатель партии Ильдар Резяпов. В качестве повода он назвал поддержку музыкантами Вооруженных сил Украины.

Позже стало известно, что в Израиль вылетит часть группы.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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