Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали в Москве за «перформанс с водкой»

Лидер трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий («Паук») был задержан в столичном кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом сам Троицкий сообщил в интервью ТАСС.

По словам музыканта, у него и его товарищей был «перформанс с 10 бутылками водки» в «Октябре», где проходит премьера кинофильма «Брат-3». Во время «перформанса» сотрудники охраны вывели Троицкого и других участников распития алкоголя со сцены в гримерку, а затем вызвали полицию.

Музыкант посетовал, что несмотря на то, что в баре кинотеатра свободно продаются водка и пиво, ему и его товарищам вменяют распитие спиртного в общественном месте.

В полиции подтвердили, что Троицкий был задержан за нарушение общественного порядка, но отказались от дальнейших комментариев.

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