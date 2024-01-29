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Стало известно, во сколько Клаве Коке обходится отдых на Мальдивах

«Страсти»: певица Клава Кока сняла виллу на Мальдивах за 2,5 миллиона рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Клава Кока сняла виллу на Мальдивах не менее чем за 2,5 миллиона рублей в неделю. Об этом пишет портал «Страсти.Ру».

Несколько дней назад исполнительница отправилась отдыхать на острова с сестрой, бабушкой и дедушкой. На территории роскошного курортного отеля есть теннисные корты, велодорожки, фитнес-центр, детский клуб и виллы для гостей. Кока выбрала пляжную резиденцию с собственным бассейном. По данным портала, стоимость такого жилья составляет от 2,5 миллионов рублей в неделю. При этом стоимость может вырасти до 3,5 миллионов рублей, если артистка решит выбрать сервис «все включено».

На прошлой неделе 27-летняя Клава Кока сообщила поклонникам, что они с возлюбленным Александром Повериным ждут пополнение. Поклонники стали подозревать, что певица беременна. Однако позже артистка рассказала о покупке нового автомобиля. Клава Кока выложила фото на фоне машины Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета с белым салоном.

В октябре Клава Кока рассказала, что планирует создать семью с Александром Повериным. По словам знаменитости, она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

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