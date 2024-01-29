Сергей Жорин рассказал, смогут ли «Би-2» избежать ареста после возвращения в Россию

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что музыкантов из группы «Би-2» задержат сразу же после прилета в Россию.

«Наиболее вероятный вариант, согласно тенденциям последнего времени, что их изначально задержат по административной статье и назначат наказание в виде административного ареста на 10–12 суток. Обычно, пока человек содержится под арестом, органы проводят доследственную проверку и возбуждают уголовное дело», — пояснил Жорин.

При этом правозащитник предположил, что артистов сразу могут задержать по причине возбуждения уголовного дела. По словам Жорина, российские силовики умеют оперативно работать с гражданами, которых депортируют из-за рубежа.

Недавно участников «Би-2» потребовали задержать по прилете в Россию за оправдание терроризма. Сообщалось, что группу должны в ближайшее время депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. Их задержали на Пхукете за организацию концерта без разрешения на работу и оштрафовали на $588.

Ранее Аяз Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца после ареста.