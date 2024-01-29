Автор фильма «По щучьему велению» назвал способ улучшить российское кино

Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в разговоре с НСН заявил, что российскому кино не хватает финансирования.

«Прилив бюджета даст возможность новым людям участвовать в кинопроизводстве, делать свои фильмы, это очень хорошо. В существующей ситуации это правильный подход. Думаю, что режиссеры и снимают примерно 300 фильмов в год или не намного меньше, просто не все доходит до зрителя и не все проходит кинотеатральный фильтр», — отметил Войтинский.

Он подчеркнул, что бюджет напрямую влияет на качество и подход к съемкам профессионального кино. По мнению Войтинского, большинство российских фильмов проваливаются в прокате, так как им не хватает бюджета на съемки или рекламу своего проекта.

Фильм с Никитой Кологривым в главной роли «По щучьему велению» собрал на шестой неделе проката чуть больше 75 миллионов рублей. Фильм продержался в лидерах проката пять недель и собрал 2,329 миллиарда рублей. Тем самым картина оказалась в четверке лидеров по кассовых сборам среди всех российских фильмов в современной истории.

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