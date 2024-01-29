Артем Дзюба захотел сняться в российском сериале «про большие бабки»

Футболист Артем Дзюба в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что был бы не против сняться во втором сезоне сериала «Золотое дно».

«Сериал про большие бабки и большую корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды», кто смотрел, пишите. <...> Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите», — написал Дзюба.

Он также добавил, что ему понравился сериал. Многие фанаты отмечали Дзюбу под публикациями, где сравнивали его внешность с одним из актеров сериала Павлом Поповым. Спортсмен признал, что артист хорошо справился со своей ролью, но соглашаться с внешним сходством не стал.

«Попов хорошо сыграл, но не похож ни разу. И, пожалуйста, не отмечайте меня больше на постах», — резюмировал спортсмен.

По сюжету наследники владельца крупного строительного холдинга Алексея Градова (Ростислав Бершауэр) начинают вести активную борьбу с крупным чиновником, который хочет завладеть многомиллионным состоянием ушедшего предпринимателя.

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