Наргиз обвинила власти РФ в отмене тура по Европе

Американская певица узбекского происхождения Наргиз Закирова, долгое время строившая карьеру в России, обвинила власти РФ в отмене ее тура по Европе.

«Все отмены моих концертов происходят не по моей воле и тем более не по моей вине. Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично», — написала она.

Закирова выразила уверенность в том, что ее концерты состоятся в другое время.

«Я в этом не сомневаюсь ни на йоту, так как адекватные и здравомыслящие промоутеры, концертные директора, работать с которыми одно наслаждение, — есть!» — высказалась певица.

До этого Закирова критиковала спецоперацию России на Украине. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. До 2072 года въезд в Россию артистке запрещен. Закрыт ей въезд и на Украину — из-за посещения Крыма.

Накануне в Госдуме призвали ввести ограничение для артистов с антироссийской позицией.

Ранее Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников.