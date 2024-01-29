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Рэпера Vacio признали годным к военной службе

Адвокат Попов: весной рэпер Vacio пойдет служить

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Московский городской суд

Рэпера Vacio (Николая Васильева) признали годным к военной службе, весной его призовут в армию, рассказал его адвокат Роман Попов. Где именно будет служить музыкант, пока неизвестно, сообщил юрист в беседе с НСН.

Екатеринбургский военкомат сначала не призвал Васильева из-за проблем со здоровьем, но в столичных военкоматах пришли к выводу, что помех для службы нет. Сейчас рэпер проходит комиссию, рассказал Попов.

«Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают – туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена. За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации – службу пройдет!» – заявил юрист.

Попов ранее советовал Васильеву, попавшему в скандал после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, отправиться на срочную службу, так как она длится год, а первый минимальный контракт – 2-3 года. Также он призывал направить рэпера в музыкальные войска.

Ранее британский экс-премьер Борис Джонсон заявил о готовности служить в армии.

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