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Михалков ответил на обвинение Собчак о «полуголой вечеринке»

Михалков сообщил, что не рассказывал Путину о «полуголой» вечеринке Ивлеевой

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в своем Telegram-канале ответил на обвинение телеведущей Ксении Собчак в том, что он якобы доложил российскому президенту Владимиру Путину о вечеринке блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор».

По словам кинодеятеля, видится с главой государства он нечасто, и у них есть более интересные и важные темы для обсуждения.

«Нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся <...> в клубе «Мутабор», — подчеркнул Михалков.

Он отметил, что сама Собчак «тоже имела бесстрашие» принять участие в нашумевшем мероприятии.

Некоторое время назад журналистка рассказала, что Михалков доложил Путину о минувшей вечеринке и продемонстрировал ему видеозапись с тусовки.

До этого Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о кончине Михалкова.

Ранее Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым.

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