Михалков ответил на обвинение Собчак о «полуголой вечеринке»

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в своем Telegram-канале ответил на обвинение телеведущей Ксении Собчак в том, что он якобы доложил российскому президенту Владимиру Путину о вечеринке блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор».
По словам кинодеятеля, видится с главой государства он нечасто, и у них есть более интересные и важные темы для обсуждения.
«Нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся <...> в клубе «Мутабор», — подчеркнул Михалков.
Он отметил, что сама Собчак «тоже имела бесстрашие» принять участие в нашумевшем мероприятии.
Некоторое время назад журналистка рассказала, что Михалков доложил Путину о минувшей вечеринке и продемонстрировал ему видеозапись с тусовки.
До этого Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о кончине Михалкова.
Ранее Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым.