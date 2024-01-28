Михалков ответил на обвинение Собчак о «полуголой вечеринке»

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков в своем Telegram-канале ответил на обвинение телеведущей Ксении Собчак в том, что он якобы доложил российскому президенту Владимиру Путину о вечеринке блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор».

По словам кинодеятеля, видится с главой государства он нечасто, и у них есть более интересные и важные темы для обсуждения.

«Нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся <...> в клубе «Мутабор», — подчеркнул Михалков.

Он отметил, что сама Собчак «тоже имела бесстрашие» принять участие в нашумевшем мероприятии.

Некоторое время назад журналистка рассказала, что Михалков доложил Путину о минувшей вечеринке и продемонстрировал ему видеозапись с тусовки.

До этого Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о кончине Михалкова.

Ранее Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым.