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Гарик Харламов заранее извинился за возможный визит Никиты Кологривого на шоу

Комик Гарик Харламов в шутку извинился за Никиту Кологривого на шоу «Кстати»

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UPI — Россия

Комик Гарик Харламов на шоу «Кстати» в шутку извинился за возможный визит Никиты Кологривого в студию проекта. Об этом пишет «СтарХит».

«Заранее извиняемся, если к нам придет Никита Кологривый. Потому что он сам ни перед кем извиняться не собирается», — пошутил Харламов.

Юмористы решили обыграть ставший популярным после вечеринки Насти Ивлеевой тренд на извинения и надели футболки с соответствующей надписью на разных языках. Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов — другие ведущие шоу — также попросили прощения за каждую шутку Павла Воли, которую можно посчитать оскорбительной.

«Не за конкретную, но каждый найдет в творчестве Паши Воли шутку, за которую стоило бы извиниться», — уточнил Мусагалиев.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Янковский заявил, что глупо сравнивать старое поколение артистов с новым.

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