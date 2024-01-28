Пожарные потушили возгорание в здании Театра сатиры

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в здании Театра сатиры. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявлял, что площадь пожара в Театре сатиры выросла до 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.

Затем ведомство в своем Telegram-канале поясняло, что огонь распространялся по деревянным конструкциям здания. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. На тот момент было известно, что на месте работали 62 специалиста, а также было задействовано 14 единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Telegram-канал Shot заявлял, что возгорание могло произойти во время реконструкции купола здания. Пожар начался, когда рабочие заменяли покрытие купола.

Позднее очевидица рассказала «Газете.Ru», что сидела в кафе Театра сатиры во время пожара. Она приходила в театр ради спектакля «Дороги, которые нас выбирают».

Ранее стало известно, где находятся музыканты из «Би-2» после задержания в Таиланде.