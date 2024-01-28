Группа «Би-2» прокомментировала свое задержание в Таиланде

Группа «Би-2» вышла на связь на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после задержания в Таиланде, отметив, что сейчас с участниками коллектива нет связи.

«Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — сказано в сообщении.

В посте отметили, что участников группы задержали после концерта на Пхукете, который прошел 24 января. Поводом стали некорректно оформленные организаторами документы. В группе подчеркнули, что успешно отыграли более 60 концертов в порядка 30 странах мира в прошлом году, два из которых проходили в Таиланде.

Недавние мероприятие проводились также официально — с привлечением местных организаторов и соблюдением всех правил. Однако всех участников коллектива задержали, они провели ночь в камере. На следующий день состоялся суд, после которого группа оплатила штраф сразу же. Затем коллектив задержала миграционная полиция Таиланда, и теперь музыканты ждут перевода в Бангкок.

«Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили», — отметили в сообщении.

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