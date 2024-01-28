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На задержанного с наркотиками актера Руденко возбудили уголовное дело

112: на актера Руденко возбудили уголовное дело за транспортировку наркотиков

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

На актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело за хранение и транспортировку наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал 112.

28 января Руденко принял участие в спектакле в Театре музыки и шоу «III Рим» в городе Пушкино Московской области. Актер исполнил роль философа Хомы Брута в постановке «Вий», основанной на одноименной повести Николая Гоголя. До этого kp.ru сообщало, что Руденко продолжает работать, несмотря на то, что сейчас в отношении его идет предварительное расследование.

Актера задержали вечером 17 января. Сообщалось, что он сильно нервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться.

Ранее в МЧС рассказали о пострадавших в Театре сатиры.

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