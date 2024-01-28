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Звезда «Слова пацана» рассказал о комплексах из-за внешности

Актер Лев Зулькарнаев признался, что комплексовал из-за худобы и картавости

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в сериале «Слово пацана», рассказал YouTube-каналу «Сноб» о комплексах из-за внешности.

«Меня тоже раньше парило, что я худой, неказистый, картавлю, что очень много чего не умею и не могу, и мне не хватает, блин, воли взять и научиться этому. А потом, когда ты снимаешься, в потоке работы, зритель тебя принимает таким, какой ты есть», — пояснил Зулькарнаев.

При этом Зулькарнаев признал, что не обладает развитой дикцией, не очень хорошо поет и что ему недостает актерской пластичности. Однако со временем артист изменил свое отношение к своим несовершенствам. По словам актера, с увеличением количества собственных фильмов и ростом популярности комплексы отходят на второй план. Артист считает, что любовь фанатов помогла ему по-другому взглянуть на свои недостатки.

«Когда ты постоянно в работе и у тебя выходят фильмы, и у тебя со временем копится узнаваемость, популярность, и тебя принимают таким, какой ты есть, как-то спокойнее становится. Вместе со зрителем ты свыкаешься, что ты какой-то не такой — ты не подходишь под эти стандарты ремесла», — уточнил Зулькарнаев.

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