Площадь пожара в Театре сатиры увеличилась

В МЧС России заявили, что площадь пожара в Театре сатиры выросла до 350 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Из здания эвакуировали 50 человек. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника.

До этого ведомство в своем Telegram-канале сообщало, что огнеборцы наращивают силы и средства для борьбы с возгоранием. Огонь, заявили в МЧС, распространяется по деревянным конструкциям здания.

На месте работают 62 специалиста, а также задействовано 14 единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Недавно Telegram-канал Shot заявлял, что возгорание могло произойти во время реконструкции купола здания. Пожар начался, когда рабочие заменяли покрытие купола. Сотрудников эвакуировали.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее сообщалось, что на Украине провели «голую» вечеринку.