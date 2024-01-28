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В Петербурге увезли львов с причала у Дворцового моста

В Петербурге львов с причала у Дворцового моста увезли на реставрацию

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге убрали и увезли в реставрационную мастерскую скульптуры львов, которые стояли на причале у Дворцового моста. Об этом пишет «Фонтанка».

В пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС) рассказали, что это было сделано для того, чтобы ликвидировать последствия акта вандализма.

Кроме самих львов, на реставрацию также забрали чугунные постаменты, на которых они размещались.

В сентябре 2022 года львов уже увозили на реставрацию. В музее отмечали, что наибольший вред львам приносят люди, которые садятся на них.

13 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге в 2024 году начнут поэтапную реставрацию фасадов зданий Невского проспекта. На реализацию программы «Невский проспект» Фонду капитального ремонта дополнительно выделили 2,5 млрд рублей. Реставрация будет начата со Старо-Невского — части, расположенной между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания. В первый год планируется отреставрировать более 40 фасадов и 30 кровель.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мужчина с плакатом с котом Леопольдом.

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