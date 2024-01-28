В Театре сатиры произошел пожар

В Москве на Триумфальной площади горит здание Московского академического Tеатра cатиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что серый дым идет из купола здания. Причина произошедшего не сообщается. Telegram-канал Shot добавляет, что к месту едут экстренные службы.

21 января сообщалось, что в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован. Как указали в МЧС, огню не дали распространиться на близлежащие здания, в числе которых Абхазский и Русский театры, однако при этом предварительно известно о тысячах сгоревших картин.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее сообщалось, что на Украине провели «голую» вечеринку.