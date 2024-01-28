Дима Билан появился на ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой

Заслуженный артист России Дима Билан выступил на шоу телеканала ТНТ «Конфетка» после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Исполнитель появился в третьем эпизоде программы, спев песню «Проводница из Рязани».

15 января Билан побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР. В больнице он подарил маленьким пациентам подарки, а детскому центру в Горловке привез необходимые кондиционеры.

Кроме того, Билан передал местному приюту для бездомных животных 3 миллиона рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтером.

Также он встретился с участниками спецоперации России на Украине и мирными жителями, которые после потери конечностей нуждаются в протезировании. При финансовой помощи певца им сделают протезы и организуют реабилитацию.

Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты, включая Киркорова, извинились за участие в вечеринке.

Ранее продюсер рассказал, почему Киркоров поехал в США.