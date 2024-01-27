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Дава ответил на слухи о воссоединении с Мари Краймбрери: «Совпадение»

Блогер Давид Манукян назвал совпадением, что отдыхал на Маврикии с Краймбрери

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер и телеведущий Давид Манукян (Дава) назвал в беседе с Super совпадением, что отдыхал с певицей Мари Краймбрери на Маврикии.

Манукян отметил, что такой вопрос является достаточно личным. По словам блогера, то, что Краймбрери опубликовала снимки из тех же локаций, где находился и он, — совпадение. Телеведущий уточнил, что не видел этих фото. Он отказался отвечать на вопрос, нравится ли ему певица.

Дава признался, что не хочет «трогать» свою личную жизнь.

«Я не знаю, что будет завтра. Может быть, у меня что-то появляется в планах, может быть, что-то захочу сказать. На данный момент период в жизни «счастье любит тишину». Мне хорошо, и не важно, знают об этом тысячи или миллионы людей. Для кого-то это может показаться хайпом — окей», — отметил блогер.

В январе Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали похожий контент. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с тем же маникюром, что у артистки.

Весной 2022 года появились слухи о романе Мари Краймбрери с блогером Давой, который в конце апреля подтвердил, что у него появилась новая девушка. Однако блогер отказывался называть имя возлюбленной. Затем Super заснял Манукяна на свидании с певицей. При этом Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях. Super заявляет, что в июне того же года пара рассталась.

Ранее Мари Краймбрери рассказала о пережитой депрессии.

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