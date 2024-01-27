«Холоп-2» обогнал первого «Аватара» в российском прокате

Фильм «Холоп-2» стал второй самой кассовой лентой в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС.

Кассовые сборы «Холопа-2» составили 3,518 млрд рублей в России. Картина обошла по сборам первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Первое место в отечественном прокате занимает фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» с общими сборами в 6,787 млрд рублей.

6 января стало известно, что «Холоп-2» Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Также в российском прокате лидировала картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Экранизация одноименного мультфильма собрала 1 470 325 364 рубля за первый уикенд.

15 января кинокритик Давид Шнейдеров объяснил успех фильма «Холоп-2» отсутствием конкуренции в российских кинотеатрах. Он убежден, что миллиардные сборы «Холопа-2» обеспечены тем, что сейчас в прокате нет «приличного кино».

Шнейдеров выразил мнение, что успех сиквела можно объяснить хорошим пиаром и работой продакшена, а также успехом первой части. Критик предположил, что не за горами и третья часть комедии Клима Шипенко.

Ранее Милош Бикович признался, что считает «Холопа» фильмом про спасение души.