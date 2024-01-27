Пенсионный счет матери Елены Блиновской арестовали из-за долга блогерши

Московский суд арестовал пенсионный счет матери блогерши Елены Блиновской Нине Останиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной этому стали долги Блиновской перед ФНС. По данным издания, суд оценил накопления Останиной в размере 168 тысяч рублей как заработные преступным путем деньги.

Как отмечает Telegram-канал женщина ежемесячно получала 13 тысяч рублей пенсии, но откладывала их, так как ее муж занимался семейным бизнесом. Суд также наложил арест на квартиру, где прописаны четверо детей родного брата Блиновской и его бывшей супруги.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогеру назначили домашний арест. По данным Telegram-канала Shot, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетелем по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда.

Блиновской грозит до 16 лет колонии в случае, если суд признает ее виновной.

26 января Блиновская оспорила решение суда об отправке ее в СИЗО.

Ранее стало известно, что Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов.