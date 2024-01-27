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Названы причины отказа Максиму Галкину* во въезде на Бали

Mash: причиной отказа Максиму Галкину во въезде на Бали стали проукраинские лозунги

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Причиной отказа юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) во въезде на Бали (Индонезия) стали проукраинские лозунги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

27 января 2024 года Галкину отказали во въезде на Бали, где он должен был выступить в IC Center Bali с программой «Прекрасное недалеко».

По информации канала, местные власти не устроило разжигание межнациональной ненависти на концертах Галкина. Кроме того, власти острова учли выступление артиста в Дубае, на котором он произнес проукраинский лозунг, за что был оштрафован на 100 тысяч дирхам (2,4 миллиона рублей).

Концерты Галкина также отменяли в Казахстане, Таиланде и Эстонии.

Сам Галкин утверждает, что ему запретили въезд на Бали из-за письма от «правительства РФ» с просьбой не впускать его, копию которого шоумену не предоставили. Артист утверждает, что работники аэропорта сочувствовали ему.

Ранее концерт Алексея Кортнева в Перми отменили в день проведения.

*  признан в РФ иностранным агентом
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