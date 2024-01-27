«Присвоила успех «Дома-2»: Май Абрикосов об Ольге Бузовой

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) высказался об Ольге Бузовой. Его пост в одной из социальных сетей цитирует «СтарХит».

Абрикосов заявил, что не понимает, почему Бузова считает себя самой популярной из всех участников «Дома-2».

«Мои люди всегда со мной», — откуда-то взялся девиз. «Какие мои люди?» — хочется спросить Олю. Почему она единолично присвоила себе феномен успеха реалити-шоу. Произошла подмена понятий», — размышляет он.

По мнению бывшего участника проекта, Ольга Бузова просто дольше всех продержалась в кадре.

«Дольше всех там сидела, высидела место ведущей — не мытьем, так катаньем. Эй, серость, я извиняюсь, конечно, но где границы самомнения? «Мои люди», потом «мой проект», теперь слышу, говорит «мой канал ТНТ», — говорит он.

Он усомнился, что Бузова могла бы построить успешную карьеру без «Дома-2», но «разрешил» ей использовать его долю популярности.

«А популярность остальных участников «Дома-2» Оля не имеет права присваивать, потому что это свинство с ее стороны. Феномен успеха принадлежит легендарному шоу, занесенному в Книгу рекордов», — резюмировал он.

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