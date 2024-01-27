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«Маниакальное преследование»: Максим Галкин* о срыве концерта на Бали

Юморист Максим Галкин: концерт на Бали сорвался из-за письма от властей РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о срыве своего концерта в Индонезии. Как заявил 47-летний юморист в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на Бали его не пустили из-за письма от властей РФ.

По словам Галкина, офицеры пограничной службы проявили к нему вежливость.

«Причина была названа почти сразу, ее несколько раз повторили разные сотрудники — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Бумагу мне показали, но, конечно же, в копии вежливо отказали», — сказал он.

Галкин уточнил, что работники аэропорта сочувствовали ему.

«Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, мол, чем я заслужил такую «честь и персональное внимание» от российских властей», — поделился он.

Артист посетовал, что Россия тратит на него «время и усилия многих людей, которые могли бы найти себе более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», однако отметил, что воспринимает происходящее как часть рабочей рутины в современных условиях.

Концерт на Бали должен был состояться 27 января.

Ранее концерт Алексея Кортнева в Перми отменили в день проведения.

*  признан в РФ иностранным агентом
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