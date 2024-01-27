«Просто я лучше всех»: Луппиан рассказала о браке с Боярским

Актриса Лариса Луппиан рассказала о 47-летнем браке с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам 71-летней Луппиан, секрет долгих отношений — брак по любви.

«Просто я лучше всех, и он меня любит, а я его люблю. Поклонниц много, а женщину, которую ты любишь, она одна», — сказала актриса.

В конце 2023 года 74-летний Михаил Боярский вернулся на сцену театра имени Ленсовета после перенесенного инфаркта.

Боярский вышел на сцену в постановке «В этом милом старом доме». Как отметил канал, в зале не было свободных мест, а артиста встретили аплодисментами. Актер сыграл на фортепиано во время спектакля.

В марте появился слух о завершении карьеры Боярского, однако сын актера опроверг его. По словам Боярского-младшего, артист занят в спектаклях театра Ленсовета в Санкт-Петербурге.

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