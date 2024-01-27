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Безруков рассказал, за какую роль получит награду через 20 лет

Актер Безруков: через 20 лет получу награду за роль генерала

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«Первый канал»

Народный артист России Сергей Безруков, получая премию «Золотой орел» за роль в сериале «Бизон» пошутил о том, награду за какую роль получит через 20 лет. Его цитирует «Пятый канал».

Он напомнил, что 20 лет назад ему вручали награду за роль лейтенанта Кравцова в сериале «Участок».

«А сейчас за майора Бессонова. Только это у меня был другой персонаж, по фамилии Рыбин, он полковник в сериале «Шпион» и надеюсь, что через следующие 20 лет я получу за генерала», — рассказал актер.

Продюсером картины был Михаил Хлебородов, которого не стало в мае 2023 года.

«Миша сейчас слышит. Рад, что все-таки роль в его работе, которую он придумал для меня, была в номинации «Золотой орел». Миша, это отчасти и твоя награда», — сказал Безруков.

Гран-при «Золотого орла» 26 января получила картина «Снегирь» Бориса Хлебникова.

По сюжету фильма, сценарий которого Хлебников написал совместно с Наталией Мещаниновой, в шторм попадает экипаж рыболовного судна «Снегирь». В основу сценария лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».

Ранее были названы фильмы — номинанты на «Оскар».

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