Анна Asti рассказала о самочувствии после операции на ногах

Певица Анна Asti сообщила в Telegram-канале, что перенесла операцию на обе ноги.

Asti уточнила, что хирургическое вмешательство было запланировано еще год назад. Сейчас звезда находится в отпуске и восстанавливается после операции. Артистка пообещала поправиться через один или полтора месяца.

По словам Asti, у нее все заживает «как нужно», однако ей пока сложно ходить.

«А пока, я хочу поделиться с вами очень важной для меня новостью. Совсем скоро мы с моей командой запустим большой проект! Над которым работаем в последнее время! Так что, несмотря на больничный, мы не отдыхаем. В ближайшее время все вам сообщу», — заявила исполнительница.

Asti поблагодарила поклонников за переживания и поддержку.

22 января стало известно, что Анна Asti уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне.

По данным издания «СтарХит», у Анны Asti диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. Отмечается, что она не могла нормально ходить из-за судорог в ноге.

Ранее Пригожин назвал Анну Asti номером 1 в России после скандала с «голой» вечеринкой.