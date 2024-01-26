Клава Кока похвасталась новым автомобилем

Певица Клава Кока сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела новый автомобиль.

Кока купила Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета с белым салоном. Артистка не раскрыла, сколько потратила на автомобиль. По данным издания e1.ru, стоимость машины певицы начинается от 27 миллионов рублей. Звезда заявила, что купила «мечту». Исполнительница призналась, что в детстве у нее был ник «Баклажан» в социальных сетях.

«Я обожала фиолетовый цвет, всюду носилась с баллончиком краски и рисовала граффити с этим ником. <…> Тогда у меня было фиолетовое худи, скейт и барсетка, которую я не снимала… И тогда я всем говорила, что, когда вырасту, куплю себе новенький фиолетовый мерс, и назову его «Баклажан». Выросла, получается. Помните: мечты сбываются там, где в них верят», — поделилась певица.

В ноябре 2023 года Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Клава Кока купила квартиру в столичном ЖК стоимостью более 60 миллионов рублей. Артистка приобрела недвижимость в районе Беговой. Квартира певицы расположена в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская. Внутри жилищного комплекса есть отдельный паркинг и фитнесс-клуб с бассейном.

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