Никита Кологривый сменил номер телефона после появления в базе «Миротворец»

Актер Никита Кологривый, сыгравший в фильмах «По щучьему велению» и «Слово пацана», сменил номер телефона после публикации его личных данных в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на близких артиста.

«Никита решил ограничить себя от нежелательных звонков. Сначала он заблокировал телефон от незнакомых номеров, а потом вообще решил поменять номер, потому что на старый уже начали названивать неизвестные», — рассказали в окружении актера.

26 января стало известно, что на сайте «Миротворец» появились личные данные актера, а также ссылки на его страницы в социальных сетях.

Кологривого, среди прочего, обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, на портале публикуют данные людей, которые якобы угрожают безопасности Украины. Список начали составлять в 2014 году.

Недавно в сети появилось снятое летом 2023 года видео, на котором Кологривый благодарит участников специальной военной операции на Украине за возможность заниматься искусством в безопасности.

Ранее в базу «Миротворца» внесли звезду «Квартала 95».