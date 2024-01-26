Размер текста
А
А
А

Никита Кологривый сменил номер телефона после появления в базе «Миротворец»

Актер Кологривый сменил номер телефона после внесения в базу «Миротворец»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый, сыгравший в фильмах «По щучьему велению» и «Слово пацана», сменил номер телефона после публикации его личных данных в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на близких артиста.

«Никита решил ограничить себя от нежелательных звонков. Сначала он заблокировал телефон от незнакомых номеров, а потом вообще решил поменять номер, потому что на старый уже начали названивать неизвестные», — рассказали в окружении актера.

26 января стало известно, что на сайте «Миротворец» появились личные данные актера, а также ссылки на его страницы в социальных сетях.

Кологривого, среди прочего, обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, на портале публикуют данные людей, которые якобы угрожают безопасности Украины. Список начали составлять в 2014 году.

Недавно в сети появилось снятое летом 2023 года видео, на котором Кологривый благодарит участников специальной военной операции на Украине за возможность заниматься искусством в безопасности.

Ранее в базу «Миротворца» внесли звезду «Квартала 95».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами