Представитель Орбакайте ответил на действия активистов, добивающихся отмены ее концертов

Команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы ее гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март. Об этом организатор концертов артистки Оганнес Тухманян рассказал интернет-изданию «Абзац».

«Конечно, Кристина и ее команда в курсе происходящего со срывами концертов, но в первую очередь мы все не понимаем, почему это происходит. 10-20 возмущенных активистов — это же не повод для отмены. На концерты хотят идти тысячи людей, но их мнение почему-то никто не учитывает. Активисты ссылаются на то, что Кристина имеет гражданство США, но она его не имеет. Она гражданка России. Если бы Кристина имела какое-то другое положение, ее бы не было в новогодних проектах на Первом канале, на телеканале «Россия», — отметил он.

Тухманян уточнил, что в марте у певицы пройдут шесть концертов из восьми запланированных — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Братске, Иркутске и Хабаровске. Гастроли отменились в Улан-Удэ и Чите.

Накануне сообщалось, что концерт Кристины Орбакайте, запланированный в Чите на 14 марта, пришлось отменить. Оганнес Тухманян связал это с нарушенной логистикой тура из-за отмены концерта певицы в Улан-Удэ. Об отмене концерта Орбакайте в «Мегаполисе Спорт» в Улан-Удэ из-за жалоб жителей заявляло министерство спорта и молодежной политики Бурятии.

Ранее представители Орбакайте опровергли наличие у нее американского гражданства.