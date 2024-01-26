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Александр Гудков отказался от выступлений в России

Mash: шоумен Гудков отказался от концертов в России до конца лета

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Первый канал

Шоумен Александр Гудков временно отказался от выступлений в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал каналу источник в окружении артиста, Гудков не будет выступать как минимум до конца лета.

Инсайдер уточнил, что пока артист не хочет появляться на публике, поэтому взял перерыв. Кроме того, уточнили в окружении звезды, из-за долгого отсутствия спрос на его шоу упал, а читать заготовленные шутки от организаторов мероприятий он уже не хочет.

Накануне Гудков якобы согласился выступать по сценарию на корпоративах и заявил о готовности отказаться от провокационных шуток.

Представители комика уточняли, что он живет в Москве и никуда не уезжал. Ценник на корпоративы у него остался прежним — два миллиона рублей, — однако изменились условия. Артист может выступать на мероприятии по сценарию, который предоставят организаторы, без импровизаций и острых шуток.

До этого организация «Молодой десант» обратилась в Минюст и СК России с просьбой признать шоумена Александра Гудкова иноагентом. Активисты предполагают, что Гудков дискредитировал ВС РФ.

Ранее Юлия Снигирь рассказала о ссорах с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты».

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