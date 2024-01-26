Защита Блиновской подала апелляцию на отправку блогерши в СИЗО

Защита блогерши Елены Блиновской оспорила решение суда об отправке ее в СИЗО. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову, которая подала апелляцию.

Сальникова уточнила, что Блиновская содержится в камере с другими обвиняемыми в экономических преступлениях. Особых условий содержания у нее нет, жалоб она не высказывала.

По словам адвоката, Блиновская пока не просила передать ей в СИЗО какие-либо личные вещи или книги.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогеру назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетелем по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда.

Блиновской грозит до 16 лет колонии в случае, если суд признает ее виновной.

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