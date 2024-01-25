Назначено заседание по многомиллионному иску Киркорова к Успенской

Иск народного артиста России Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации на 12 миллионов рублей принят к рассмотрению в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости адвокат артиста Александр Добровинский.

Заседание должно пройти 11 марта в 14:30.

Адвокат уточнил, что многомиллионный иск был подан еще 13 декабря, однако принят к рассмотрению лишь сейчас из-за январских праздников.

«Как вы знаете, в новогодние праздники никто не работает, в том числе суды. В январе начинают разбираться дела, в первую очередь те, которые были начаты перед новым годом. Наш иск был рассмотрен, принят судом и назначено первое слушание», — уточнил он он.

Добровинский заявил, что попыток досудебного урегулирования конфликта или намеков на мировое соглашение между артистами не было.

Филипп Киркоров потребовал от Любови Успенской моральной компенсации в размере десяти миллионов рублей и выплаты судебных расходов после ее интервью блогерше Алене Жигаловой, в котором певца назвали «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.Платформа» и социальная сеть «ВКонтакте», на ресурсах которых размещено интервью.

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