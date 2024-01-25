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Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу

Певица Лолита заявила, что не интересуется шоу-бизнесом

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская заявила, что потеряла интерес к шоу-бизнесу. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Милявской, она не только не интересуется шоу-бизнесом, но и не знает, состоятся ли ее концерты, запланированные в рамках юбилейного тура.

При этом она также заявила об отмене всех своих концертов в Подмосковье.

28 декабря сообщалось, что активисты общественного движения «Зов народа» потребовали отменить выступление Лолиты в Тюмени из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Они обратились с подобной просьбой к губернатору Тюменской области. Активисты хотят, чтобы руководство Тюменской филармонии отреагировало на участие Лолиты в мероприятии Ивлеевой. Они уверены, что Лолита «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

В тот же день Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой после отмены концертов. Она попросила поклонников не переживать за нее. Артистка считает, что «все от Бога».

Ранее стало известно, что «Би-2» задержали в Таиланде.

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