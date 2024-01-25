Размер текста
А
А
А

Артур Смольянинов* задолжал в России 150 тысяч рублей

Shot: приставы пытаются взыскать 150 тысяч рублей с Артура Смольянинова

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уехавший в Латвию актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) просрочил в России кредит. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, приставы пытаются взыскать с него 150 тысяч рублей за кредит, штрафы за дискредитацию армии и нарушения правил дорожного движения.

Приставы, продолжает издание, извещают о долгах 59-летнюю мать артиста, которая находится в Москве. За кредит Смольянинов задолжал 95 тысяч рублей, за дискредитацию ВС РФ — 30 тысяч рублей штрафа, за нарушения ПДД — 21 неоплаченный штраф из накопленных 100.

25 января 2024 года в сети появилось видео, в котором Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее Смольянинов сообщил, что играет в переходе со своей группой в Латвии.

*  признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами