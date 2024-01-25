Артур Смольянинов* задолжал в России 150 тысяч рублей

Уехавший в Латвию актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) просрочил в России кредит. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, приставы пытаются взыскать с него 150 тысяч рублей за кредит, штрафы за дискредитацию армии и нарушения правил дорожного движения.

Приставы, продолжает издание, извещают о долгах 59-летнюю мать артиста, которая находится в Москве. За кредит Смольянинов задолжал 95 тысяч рублей, за дискредитацию ВС РФ — 30 тысяч рублей штрафа, за нарушения ПДД — 21 неоплаченный штраф из накопленных 100.

25 января 2024 года в сети появилось видео, в котором Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее Смольянинов сообщил, что играет в переходе со своей группой в Латвии.