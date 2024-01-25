Экс-возлюбленная Уэста о романе с рэпером: «Унижал 10 лет»

Экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста Эмбер Роуз обвинила музыканта в издевательствах. Ее слова передает Daily Mail.

«Я ничего не впитала от него. Мы совершенно два разных человека. Я хороший человек — умею сострадать и сопереживать», — заявила модель.

Роуз вспомнила, что уже после расставания Уэст называл ее проституткой. Она попросила рэпера оставить ее в покое.

«Он издевался надо мной 10 лет», — отметила девушка.

Бывшая девушка рэпера также назвала его «самовлюбленным нарциссом» и женоненавистником. Модель состояла в отношениях с Уэстом с 2008 по 2010 год.

12 января продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале осудила рэпера Канье Уэста за «планомерное унижение» своей новой жены Бьянки Цензори. Она считает, что «девочка делает все, что хочет рэпер». Рудковская сопроводила свой комментарий видеороликом, на котором Цензори пришла в публичное место в компании Канье Уэста, одетая в юбку и едва прикрывающий грудь купальник.

В январе 2023 года сообщалось, что Цензори и Уэст провели не имеющую юридической силы церемонию бракосочетания. В июне Цензори была замечена держащейся за руки со старшей дочерью Уэста Норт на вечеринке в честь 46-го дня рождения артиста. В декабре стало известно, что Бьянка Цензори хочет бросить рэпера из-за требования «быть немой».

Ранее актриса Ева Мендес заявила, что гордится своим супругом Райаном Гослингом.