Юлианна Караулова оправдалась за конфликт с лифчиком Дайнеко

Певица Юлианна Караулова призналась в интервью с Яной Чуриковой, что сильно поругалась с коллегой Викторией Дайнеко на шоу «Фабрика звезд» из-за лифчика.

Караулова объяснила, что в какой-то момент захотела прибраться в ванной. Она договорилась со всеми участницами, чтобы те забрали свои грязные вещи. Однако в уборной остался лифчик Дайнеко. Караулова тогда не знала, чей это бюстгальтер, поэтому оставила его на виду у всех в гостиной.

«Он достаточно долго лежал. Вик, прости, что рассказываю эту историю. <…> В итоге, я достала этот лифчик и положила его на общий диван. Повесила на спинку, руководствуясь логикой, что хозяйка найдется», — вспомнила артистка.

Дайнеко же помнит эту историю по-другому. Она заявляла, что Караулова ворвалась в комнату и начала размахивать лифчиком, спрашивая, чей он. Сама Караулова не отрицает, что могла так сделать.

«Я не исключаю, что я могла быть абсолютно не мягка в 16 лет. Могла, могла, не буду врать. <…> Грани у меня начали с возрастом появляться», — поделилась певица.

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