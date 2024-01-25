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Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов

Адвокат: Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская не сможет погасить многомиллионный ущерб государству, поэтому она будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости. Об этом рассказал ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.

По словам правозащитника, о своем банкротстве также намерены заявить супруг блогера Алексей Блиновский и ее родители.

Сальникова уточнила, что, несмотря на доводы защиты об отсутствии оснований к аресту собственности родственников, так как они не имеют никакого отношения к деятельности супругов Блиновских, Замоскворецкий суд Москвы 24 января продлил сроки арестов на квартиру родителей подсудимой и на расчетные счета с пенсионными накоплениями.

В постановлении было сказано, что следователи нашли достаточное количество доказательств того, что арестованное имущество принадлежит матери Блиновской и могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой.

Поскольку заблокирована и пенсия родителей Блиновской, она, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве, рассказал адвокат.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогеру назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетелем по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда.

Блиновской грозит до 16 лет колонии в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал Блиновскую за «продажу воздуха» «неумным» людям.

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