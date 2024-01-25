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Задержание «Би-2» в Таиланде попало на видео

Mash опубликовал видео задержания группы «Би-2» в Таиланде

В сети появилось видео задержания музыкантов рок-группы «Би-2» в Таиланде. Его опубликовал Mash.

На кадрах видно, как артисты садятся в микроавтобус под надзором полиции и охраны.

По данным портала, «Би-2» выступили в клубе Illuzion на Пхукете, а также в заведении FinUp в Паттайе, не имея разрешения на работу, за что их и задержали. Предполагается, что у них были оформлены туристические, а не рабочие визы.

Как писал Shot, за нарушение музыкантам грозит штраф до 124 тыс. рублей и депортация из Таиланда. Суд должен состояться 26 января.

До этого в Таиланде отменили выступление комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). В группе отелей Royal Cliff, где должен был пройти концерт юмориста, подчеркнули, что причиной решения стал запрос организаторов.

Ранее Шуру из «Би-2» обвинили в харассменте.

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