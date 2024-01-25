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Прохор Шаляпин раскритиковал Блиновскую за «продажу воздуха» «неумным» людям

Певец Шаляпин заявил, что Блиновская спекулировала на жажде быстрого заработка

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с The Voice заявил, что блогер Елена Блиновская нечестным образом наживалась на россиянах.

«Это была продажа воздуха. Курсы были рассчитаны на не очень умное население. И это неумное население надо защищать, раз они не понимают, что не надо брать кредиты и тратить их на курсы эти. Хочешь добиться успеха, иди в институт», — отметил Шаляпин.

Артист убежден, что ум не может появиться за два месяца. Музыкант раскритиковал Блиновскую за спекуляции на желании людей быстро и легко заработать. Исполнитель посетовал, что в России крайне часто состоятелтьные люди обогащаются либо за счет природных ресурсов, либо благодаря «нечестной игре».

Недавно продюсер Иосиф Пригожин заявил, что блогеры-инфоцыгане зарабатывают на слабостях людей. В связи с этим продюсер подчеркнул, что не станет давать оценку действиям и приговору блогера Елены Блиновской. При этом Пригожин подчеркнул, что «вкалывал с 12 лет как собака».

Ранее стало известно, что Светлакова хотели отчислить из вуза за увлечение КВН.

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