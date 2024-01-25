Юлианна Караулова вспомнила, как ее группе писал песни Ургант

Певица Юлианна Караулова призналась в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что Иван Ургант писал репертуар для группы «Yes».

По словам Карауловой, за время существования коллектива Ургант написал три песни для них. При этом, как отметила артистка, участницы группы заявляли, что писали композиции сами.

«Потому что Ваня на тот момент как-то скрывал свое творческое начало. Видимо, не хотел делиться чем-то личным. Одну из песен он выпустил потом на альбоме Гриши Урганта», — рассказала исполнительница.

14 февраля 2023 года Иван Ургант выпустил новую песню под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Артист записал кавер-версию песни «Моя любовь на пятом этаже» рок-группы «Секрет».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

Отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

Ранее падчерица Ивана Урганта стала актрисой.