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Холландеру случайно перевели зарплату Холланда: «Бешеные деньги»

Актер Холландер вспомнил, как случайно получил зарплату Холланда за «Мстителей»

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Late Night with Seth Meyers/YouTube

Британский актер Том Холландер вспомнил, что однажды агентство перевело ему процент от первых сборов «Мстителей», перепутав с Томом Холландом. Об этом звезда «Пиратов Карибского моря» рассказал в шоу «Late Night With Seth Meyers».

«Мы работали с одними и теми же агентами. Однажды я самодовольно сидел, только что отыграв шоу на «Би-би-си» за $300 тыс. В перерыве я проверил свою почту, на которую получил письмо: «Платежная квитанция за первый кассовый бонус «Мстителей», — вспомнил Холландер.

Актер признался, что в чеке говорилось о бешеной сумме, отметив, что речь шла только о бонусе с первых продаж супергеройского боевика.

«И это было самые большие деньги, которые я когда-либо видел. Семизначная сумма», — отметил Холландер.

Недавно Холланд признался, что готов вернутся к роли Человека-паука при наличии достойного сценария. Актер заявил, что очень трепетно относится к своему герою. По словам звезды, сейчас он активно ведет переговоры с Marvel о том, как потенциально может выглядеть четвертое появление его персонажа.

Ранее Рита Дакота похвасталась, что встретится с солистом Aerosmith.

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