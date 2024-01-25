«Не то что позор»: Дибров удивился малым познаниям медиков в теме «Фиксиков»

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью Александру Добровинскому вспомнил о самом странном поражении звезд на телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

«Я скажу, кто для меня оказался в смысле падения... Не то что позор, но потряс падением», — начал Дибров.

Телеведущий вспомнил, как к нему в студию пришли профессоры Андрей Продеус и Дмитрий Шубин — медики и соведущие Елены Малышевой на шоу «Жить здорово». По словам Диброва, он был убежден, что ему придется «валить» ученых, чтобы они не смогли забрать главный приз в размере 3 миллионов рублей, однако медики не смогли ответить даже на первый вопрос. Телеведущий рассказал, что у Шубина и Продеуса спросили, кого из четырех указанных персонажей нет в телешоу «Фиксики». Оказалось, что профессоры даже не знают о существовании такого мультфильма.

Накануне Дмитрий Дибров заявил, что певице Юлианне Карауловой приходится нелегко на посту ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Он считает, что телешоу было вынуждено претерпеть изменения, так как звездам сейчас уже не очень интересно отвечать на вопросы за 1 миллион рублей.

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