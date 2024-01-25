Стало известно, что грозит «Би-2» после задержания Таиланде

Группе «Би-2» грозит штраф в размере 124 тыс. рублей и депортация из-за работы без разрешения в Таиланде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Недавно стало известно, что участники рок-коллектива провели в Паттайе и провинции Пхукет несколько концертов без специального разрешения. Затем музыкантов задержали полицейские Таиланда.

В январе в Таиланде также отменили выступление комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). В группе отелей Royal Cliff, где должен был пройти концерт юмориста, подчеркнули, что причиной подобного решения стал запрос организаторов. В посольстве Российской Федерации в Таиланде отметили, что не имеют отношения к отмене концертов шоумена.

Недавно сообщалось, что Шуру из «Би-2» обвинили в харассменте. Об этом рассказала девушка, работавшая гримершей на концерте группы. На одном из опубликованных ею видео Шура что-то прошептал гримерше на ухо. Девушка пояснила, что рокер предложил ей «провести вечер вдвоем после концерта», но она отказалась и решила рассказать свою историю в TikTok.

Ранее стало известно, что концерт Лолиты в Чехове состоится, несмотря на слухи об отмене.